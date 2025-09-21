ISU: «Петр Гуменник катался с силой, страстью и точностью. Теперь он нацелен на Милан-2026»

ISU опубликовал ролик с отрывком проката произвольной программы Гуменника.

Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выступил на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он одержал победу с итоговыми 262,82 баллами.

«Петр Гуменник катался с силой, страстью и точностью. Теперь он нацелен на Олимпиаду-2026 в Милане», – говорится в подписи к видео, которое выложил Международный союз конькобежцев в соцсети.