ISU: «Петр Гуменник катался с силой, страстью и точностью. Теперь он нацелен на Милан-2026»
ISU опубликовал ролик с отрывком проката произвольной программы Гуменника.
Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выступил на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он одержал победу с итоговыми 262,82 баллами.
«Петр Гуменник катался с силой, страстью и точностью. Теперь он нацелен на Олимпиаду-2026 в Милане», – говорится в подписи к видео, которое выложил Международный союз конькобежцев в соцсети.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU Figure Skating
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости