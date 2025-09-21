Елена Радионова: «Гуменник сможет бороться за медали на Олимпиаде, если выполнит тот контент, который у него заявлен – без ошибок и недочетов»

Радионова назвала условие, при котором Гуменник сможет побороться за медаль ОИ.

Российский фигурист Петр Гуменник занял первое место на олимпийском отборочном турнире, набрав 262,82 балла по сумме двух программ. Произвольную программу он исполнил с несколькими ошибками.

– Конечно, хочется поздравить Петю с первым местом. Видно, что он в хорошей форме, понятно, что были какие‑то ошибки, недочеты, но это только начало сезона. Я уверена в том, что он еще по ходу сезона наберет форму и устранит недочеты. Для первого раза, я считаю, хороший результат.

Главную задачу – пройти отбор и отобраться на Олимпийские игры с первого места — он выполнил. А дальше уже он будет набирать обороты. Но программа классная, одна из моих любимых в исполнении Петра. Поэтому и образ, и программа – все очень на высоком уровне.

– Сможет ли Петр побороться за медаль Олимпиады?

– Конечно, Петя сможет бороться за медали на Олимпиаде , если выполнит тот контент, который у него заявлен. Без ошибок, недочетов, минусов, на хорошие плюсы, – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова .