Елена Радионова: «Гуменник сможет бороться за медали на Олимпиаде, если выполнит тот контент, который у него заявлен – без ошибок и недочетов»
Российский фигурист Петр Гуменник занял первое место на олимпийском отборочном турнире, набрав 262,82 балла по сумме двух программ. Произвольную программу он исполнил с несколькими ошибками.
– Конечно, хочется поздравить Петю с первым местом. Видно, что он в хорошей форме, понятно, что были какие‑то ошибки, недочеты, но это только начало сезона. Я уверена в том, что он еще по ходу сезона наберет форму и устранит недочеты. Для первого раза, я считаю, хороший результат.
Главную задачу – пройти отбор и отобраться на Олимпийские игры с первого места — он выполнил. А дальше уже он будет набирать обороты. Но программа классная, одна из моих любимых в исполнении Петра. Поэтому и образ, и программа – все очень на высоком уровне.
– Сможет ли Петр побороться за медаль Олимпиады?
– Конечно, Петя сможет бороться за медали на Олимпиаде, если выполнит тот контент, который у него заявлен. Без ошибок, недочетов, минусов, на хорошие плюсы, – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.