Елена Радионова: «Если Петросян оставят программы на Олимпиаду – это будет хорошо. Эти образы ей очень идут»

Радионова считает, что Петросян не нужно менять программы перед Олимпиадой.

– Аделия – большая умничка. Хочу отметить, что в такой непростой ситуации для ребят выступать психологически нелегко, особенно на международном уровне, ведь на них лежит двойная ответственность.

Аделя уже, можно сказать, на 100% выполнила свою задачу, Петр Гуменник – пока на 50%, потому что у него впереди еще произвольная программа. Но я думаю, результат Петросян говорит сам за себя: первое место, всё идеально сделано. Да, там была небольшая ошибочка в короткой программе, однако ей это не помешало, и после короткой программы её произвольная тоже была очень уверенной.

Они правильно поступили, оставив постановки прошлых сезонов, потому что все-таки они уже накатаны. Это те программы, которые хорошо раскрывают потенциал Адели и дают вторую оценку. Аделия сама по себе очень артистичная фигуристка, но я считаю, что именно эти программы показывают ее с лучшей стороны.

– Как думаете, а правильно будет оставить эти программы на Олимпиаду?

– Да, почему бы и нет? Мне кажется, это абсолютно хорошие, интересные программы, Аделе очень идут. Ей вообще подходят такие яркие образы – как танго, так и Джексон, поэтому даже если они оставят это на Олимпиаду – это будет хорошо.

Все равно на международной арене это первый сезон с этими программами. Да, внутренний зритель видел эти постановки и очень их полюбил, а на международной арене зрители только-только начали открывать для себя эти образы.

– Аделия и Петя выбрали абсолютно разные тактики на этом турнире: Петросян сделала ставку на чистый прокат, а Гуменник идет на усложнение. Что думаете по этому поводу?

– Петр уже в своей оптимальной форме. Он сам это говорил, что обычно выходит на пик к чемпионату России, а тут он понимал, что нужно быть уже в идеальной форме к началу сезона. Видно, что Гуменник в хорошей физической форме: я смотрела отрывки тренировок, он спокойно выполняет четверные прыжки.

У Аделии в арсенале есть контент намного сложнее, чем она сейчас показала. Мы знаем, что она владеет несколькими четверными прыжками: флип, тулуп. Поэтому я думаю, что Аделя будет набирать форму по ходу сезона и к Олимпиаде, к чемпионату России у нее появятся и более сложные четверные прыжки.

Я думаю, еще с этим связано, что тренерский штаб решил оставить постановки, чтобы не тратить время на вкатку новых программ и сразу сделать акцент на усложнение контента. Хотя эти соревнования она смогла выиграть и с тройными прыжками. Потом, когда с ней будут соревноваться американки или японки, ей понадобятся сложные прыжки, тем более что у Аделии в арсенале они есть.

– Насколько сильно, на ваш взгляд, Аделия изменилась за это межсезонье?

– Видно, как она изменилась, повзрослела – и это видно. Её танго смотрится уже по-другому – более взрослое, осознанное. Хочется, чтобы этот период взросления у нее прошел очень легко, – рассказала призер чемпионата мира Елена Радионова .