Гуменник примет участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге

Петр Гуменник выступит на контрольных прокатах сборной России в Петербурге.

Российский фигурист, выступавший в нейтральном статусе, победил на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он набрал 262,82 балла по сумме двух программ и отобрался на Олимпиаду-2026.

Контрольные прокаты пройдут на льду спортивного комплекса «Юбилейный» 27-28 сентября.

«Петр будет принимать участие во всех соревнованиях, в которых сможет, если они не будут ему мешать готовиться к самому важному соревнованию. Впереди контрольные прокаты, затем небольшой отдых, чтобы у него была возможность выдохнуть, а затем старты», – рассказал тренер-хореограф клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин.