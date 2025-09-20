  • Спортс
  Елена Радионова: «Российские фанаты – самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали до Пекина и поддерживают наших фигуристов»
Елена Радионова: «Российские фанаты – самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали до Пекина и поддерживают наших фигуристов»

Радионова назвала российских болельщиков самыми лучшими.

Сейчас в Пекине проходят квалификационные соревнования к Олимпиаде-2026, в которых в нейтральном статусе принимают участие российские одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Оба спортсмена лидируют после коротких программ в своих дисциплинах.

«Зрителей на арене не так много – но для короткой программы это обычное явление, на произвольной людей обычно больше. Но там есть русские болельщики с плакатами.

Все-таки наши фанаты – самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали и поддерживают наших фигуристов в такой сложный, ответственный момент. Уверена, это будет их мотивировать и вдохновлять в произвольной», – сказала призер ЧМ-2015 Елена Радионова.

Петросян и Гуменника пора называть невидимыми атлетами. ISU неловко открещивается от них

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
