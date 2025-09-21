9

Наталья Бестемьянова: «Гуменник будет бороться за самые высокие места, только с этим настроем надо ехать на Олимпиаду»

Бестемьянова считает, что Гуменник должен ехать на ОИ-2026 с настроем на победу.

Российский фигурист Петр Гуменник занял первое место на олимпийском отборочном турнире, набрав 262,82 балла по сумме двух программ. Произвольную программу Гуменник исполнил с несколькими ошибками. 

«Он должен был собраться и сделать это. Он так долго ждал перед тем, как выступить последним. Это большая победа, его победа над собой, победа для того, чтобы получить квоту. Это большая веха, которую он прошел.

Он будет бороться за самые высокие места, и только с этим настроем надо ехать на Олимпиаду. Настрой должен быть только таким», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
олимпийская квалификация
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoНаталья Бестемьянова
мужское катание
ТАСС
