Гуменник на олимпийском отборе получил меньше баллов, чем 4 года назад на Мемориале Тена

Гуменник на отборе к ОИ получил меньше баллов, чем 4 года назад до отстранения.

Сегодня Петр Гуменник выиграл олимпийскую квалификацию в Пекине, набрав 169,02 балла за произвольную программу и 262,82 в итоге.

Это меньше, чем личный рекорд фигуриста на международных турнирах – четыре года назад на Мемориале Тена-2021 он получил 171,30 за произвольную и 263,14 всего.

Российский личный рекорд еще больше – в финале Гран-при России в феврале-2025 Гуменник получил 210,04 и 314,54 баллов соответственно.