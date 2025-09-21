Туктамышева о контенте Гуменника: «Пять квадов – это, конечно, сильно. Пока не знаю, насколько правильная эта стратегия»

Туктамышева оценила решение Гуменника исполнить пять четверных в произвольной.

Российский фигурист Петр Гуменник сегодня выступит с произвольной программой на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он стартует в 13:05 по московскому времени.

После короткой программы Гуменник лидирует. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, ему нужно попасть в топ-5 участников.

«Мне кажется, он может нас еще удивить своим контентом. Не всегда стоит доверять плану, даже выстроенному в день произвольной программы. Даже в течение программы мы иногда видим, что спортсмен меняет расположение прыжков, каскадов.

Но пять квадов — это, конечно, сильно. Я пока не знаю, насколько правильная эта стратегия. Главное, чтобы все было выполнено чисто», – сказала чемпионка мира Елизавета Туктамышева в эфире Okko.