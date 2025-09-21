7

Александра Трусова: «Давно приняла, что не достигла того, чего хотела. Рада, что у меня была такая карьера»

Трусова заявила, что принимает то, что у нее не все получилось в спорте.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Александра Трусова стала серебряным призером, уступив Анне Щербаковой.

«Я давно приняла то, что не достигла того, чего хотела. Я рада, что у меня была такая карьера. Я абсолютно спокойно могу разговаривать об этом, и однозначно это не имеет такого значения, как имело в моменте», – сказала фигуристка. 

А что с фигуристами-героями Пекина-2022? Наши возвращаются туда же, где заканчивали до бана

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
