Александра Трусова: «Давно приняла, что не достигла того, чего хотела. Рада, что у меня была такая карьера»

Трусова заявила, что принимает то, что у нее не все получилось в спорте.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Александра Трусова стала серебряным призером, уступив Анне Щербаковой.

«Я давно приняла то, что не достигла того, чего хотела. Я рада, что у меня была такая карьера. Я абсолютно спокойно могу разговаривать об этом, и однозначно это не имеет такого значения, как имело в моменте», – сказала фигуристка.

