Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»

Александра Трусова рассказала, какой тренерский подход ей нравится.

«Жесткость тренера в детском спорте? Требования и жесткость – это разные вещи. Мне, как спортсменке, не нужна жесткость. А требовательность – да, я к этому привыкла. Но без жесткости, мне подходит, когда со мной разговаривают и объясняют. Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс. Контакт с тренером. Это идеально. Увидим, какой характер будет у Миши (сына – Спортс’‘).

Семейный спорт? Как только Мишенька подрастет, мы будем многое пробовать вместе. С удовольствием попробовала бы бокс. Кстати, Макар тоже», – сказала фигуристка.