Александра Трусова: «У меня никогда не было психолога. Знаю, какие проблемы мне мешали в спорте»
Александра Трусова рассказала, что у нее никогда не было психолога.
– Вы когда‑нибудь обращались к психологу?
– У меня никогда не было психолога. Я знаю, какие проблемы мне мешали в спорте. Может, надо было поработать с психологом, но я этого не делала. У меня всегда была мама, которая поддерживала меня и давала советы. До сих пор могу рассказать ей, что меня волнует.
– Стал ли ваш характер мягче после рождения ребенка?
– На работе я какая была, такая и осталась. Могу быть вспыльчивой и требовательной. А с близкими, наверное, стала мягче, – сказала серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
