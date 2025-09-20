Александра Трусова: «У меня никогда не было психолога. Знаю, какие проблемы мне мешали в спорте»

Александра Трусова рассказала, что у нее никогда не было психолога.

– Вы когда‑нибудь обращались к психологу?

– У меня никогда не было психолога. Я знаю, какие проблемы мне мешали в спорте. Может, надо было поработать с психологом, но я этого не делала. У меня всегда была мама, которая поддерживала меня и давала советы. До сих пор могу рассказать ей, что меня волнует.

– Стал ли ваш характер мягче после рождения ребенка?

– На работе я какая была, такая и осталась. Могу быть вспыльчивой и требовательной. А с близкими, наверное, стала мягче, – сказала серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию.