Трусова о своем шоу: «Есть желание, но я бы хотела сделать что-то уникальное. Мне нужно время, физическая форма»
Александра Трусова ответила на вопрос о собственном ледовом шоу.
«Свое шоу? Есть желание, но я бы хотела сделать что-то уникальное. То, чего еще не было. Мне нужно время, физическая форма. Я должна кататься и радовать людей.
В ближайшем будущем нет, но возможно», – сказала серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
