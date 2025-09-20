Трусова о своем шоу: «Есть желание, но я бы хотела сделать что-то уникальное. Мне нужно время, физическая форма»

Александра Трусова ответила на вопрос о собственном ледовом шоу.

«Свое шоу? Есть желание, но я бы хотела сделать что-то уникальное. То, чего еще не было. Мне нужно время, физическая форма. Я должна кататься и радовать людей.

В ближайшем будущем нет, но возможно», – сказала серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию.