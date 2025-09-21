Александр Жулин: «Гуменник – просто красавец. В Пекине у него соперников вообще нет»
Жулин считает, что у Гуменника нет соперников на олимпийском отборе в Пекине.
20 сентября Петр Гуменник выиграл короткую программу.
«Петр просто красавец. Там у него соперников вообще нет. Если добавит еще скорости на вращениях, будет претендовать на самые высокие места на Олимпиаде», – сказал тренер Александр Жулин.
Гуменник на полпути к Олимпиаде: под крики «давай-давай» зажег в короткой
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
