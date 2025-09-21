Гуменник прыгнул 4 из 5 заявленных четверных в тренировочном прогоне на отборе к Олимпиаде

Петр Гуменник выступил с прогоном произвольной на отборе в Пекине.

Российский фигурист прыгнул четверной флип, двойной лутц, затем – четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов (с бабочкой на акселе), сольный триксель, а также каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

В заявке на произвольную у Гуменника четверной лутц (на месте двойного) и секвенция четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель.

Произвольная программа на отборе в Пекине пройдет сегодня, начало – 8.45 по московскому времени. Выход Гуменника запланирован на 13.05.