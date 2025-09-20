Первый тренер Гуменника: «Не увидела конкурентов для Пети на турнире в Пекине. Тут главное – психика, надо собраться и спокойно все сделать»

Первый тренер Гуменника считает, что у фигуриста нет конкурентов на отборе на ОИ.

Россиянин Петр Гуменник лидирует после короткой программе на олимпийском отборе в Пекине, получив 93,80 балла.

«Прокат Гуменника оценю превосходно. Петя выжал все, был спокоен, но чуть-чуть придерживался. Но это тактика – это нормально для него. Главное, что он чисто откатал. Молодец! На этом турнире не увидела конкурентов для Пети. Тут главное – психика. Надо собраться и спокойно все сделать.

Оценки? Считаю, что ему могли и больше поставить. Но это первая разминка. У Пети первый старт такого уровня, еще и первая разминка, поэтому всегда это придерживается. У нас, конечно, ему бы больше поставили.

Надеюсь, на произвольной Пете будет проще. Он будет в последней разминке, поэтому будет поспокойнее. Надеемся, что он покажет лучшее. Держим за него кулачки», – сказала Татьяна Юрышева.