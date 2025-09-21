Гуменник вышел на прогон произвольной «Онегин» на олимпийском отборе в Пекине

Петр Гуменник выступит с прошлогодней произвольной на отборе в Пекине.

На утреннем тренировочном прогоне Гуменник выступил с произвольной «Онегин», которую катал в прошлом сезоне.

На Кубке Санкт-Петербурга фигурист выступал с новой произвольной «Молитва», однако накануне олимпийской квалификации было принято решение вернуться к старой постановке.

Произвольная программа на отборе в Пекине пройдет сегодня, начало – 8.45 по московскому времени. Выход Гуменника запланирован на 13.05.