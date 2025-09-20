«Все безлико. Я была в обмороке от чемпионского звания Хендрикс». Иоланда Чен о конкурентках Петросян на олимпийском отборе

Иоланда Чен удивилась чемпионскому званию бельгийской фигуристки Луны Хендрикс.

Сегодня россиянка Аделия Петросян выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине. Второе и третье места заняли чемпионки Европы – Анастасия Губанова из Грузии и бельгийка Хендрикс соответственно.

«Аделия показала настоящий чемпионский характер! Отличный старт, именно так и нужно заявлять о себе. На фоне отсутствия наших фигуристок в мировой элите сразу чувствуется огромная разница.

Сегодня особенно заметен этот контраст. Я была в обмороке от чемпионского звания Хендрикс. Все безлико. Аделия – совсем другое дело. У нее есть все: мощное техническое оснащение, харизма, индивидуальность.

С такими фигуристками сравнивать ее просто нельзя. Мы объективно на голову выше!» – сказала призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке, спортивный комментатор Иоланда Чен .

Как же крута Аделия Петросян!