Хендрикс сняла селфи-видео с Петросян и Губановой после награждения на олимпийском отборе
Хендрикс сняла селфи-видео с Петросян и Губановой после награждения в Пекине.
Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане. Представительница Грузии Анастасия Губанова стала второй, бельгийка Луна Хендрикс заняла третье место.
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в своих соцсетях селфи-видео, снятое Хендрикс после церемонии награждения.
Фото дня: наша фигуристка первая на пьедестале – 3,5 года спустя. Петросян едет на Олимпиаду!
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
