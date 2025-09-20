Видео
Хендрикс сняла селфи-видео с Петросян и Губановой после награждения на олимпийском отборе

Хендрикс сняла селфи-видео с Петросян и Губановой после награждения в Пекине.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане. Представительница Грузии Анастасия Губанова стала второй, бельгийка Луна Хендрикс заняла третье место.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в своих соцсетях селфи-видео, снятое Хендрикс после церемонии награждения.

Фото дня: наша фигуристка первая на пьедестале – 3,5 года спустя. Петросян едет на Олимпиаду!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
