Эмбер Гленн: «Сейчас я много сплю и чувствую себя вялой и медлительной. Приходится принимать антибиотики – организм борется с инфекцией»

Эмбер Гленн оценила свое выступление на Гран-при Финляндии.

Американская фигуристка Эмбер Гленн рассказала, что на этапе Гран-при в Финляндии чувствует себя не лучшим образом из-за приема антибиотиков.

Гленн лидирует после короткой программы с 75,72 баллами. В прокате она исполнила тройной аксель.

«Чувствовала, что я не в лучшей форме. С тех пор, как я сюда приехала, я много спала и ощущала себя несколько вялой и медлительной. Но, возможно, это сыграло мне на руку – я была очень расслаблена, очень спокойна, даже слишком. Мне пришлось достаточно сильно себя подбодрить, чтобы выполнить аксель.

Зато потом я чувствовала, что могу откатать еще одну программу. Я не была уставшей, дышала спокойно. Просто сонная – это из-за лекарств, приходится принимать антибиотики, так как мой организм борется с инфекцией.

Перед выходом на лед я заметила, что потеряла одну серьгу. Не знаю, куда она делась. Я просто рада, что посмотрела на себя в зеркало перед прокатом. С одной сережкой я бы выглядела очень глупо.

Качество льда здесь неплохое, но это не то, к чему мы привыкли. Лед мягкий, поэтому скольжения намного больше. В то же время многие из нас привыкли к более твердому льду, потому что мы делим каток с хоккеистами. Поэтому здесь немного сложнее подняться в воздух», – сказала фигуристка.

