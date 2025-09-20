2

Железняков о Петросян: «Аделия сегодня герой дня. Она сможет и добавит, было бы здоровье. Я в нее верю»

Алексей Железняков назвал фигуристку Аделию Петросян героем дня.

Россиянка выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине и отобралась на Игры-2026.

«Умничка, несмотря на все трудности последнего времени, она справилась, я считаю, на ура. С детства знаю ее: характер, умный пронзительный взгляд – только с таким стержнем спортсмен добивается успеха. Можно к чему угодно придраться и докопаться, но для меня она сегодня герой дня.

В большом спорте не бывает без травм – они с юности все в травмах. Вот тут на стартах и срабатывает характер. Она сможет и добавит, было бы здоровье. Я в нее верю. А мы, в свою очередь, просто болеем и молимся за нашу девочку», – сказал хореограф Железняков, который работает с группой Этери Тутберидзе.

Как же крута Аделия Петросян!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
женское катание
logoАлексей Железняков
олимпийская квалификация
logoсборная России
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
259 минут назад
Хендрикс сняла селфи-видео с Петросян и Губановой после награждения на олимпийском отборе
26сегодня, 16:51Видео
Анастасия Волочкова: «Кто-то придумал, что россиян нельзя пускать на Олимпиаду – да послать бы всех на хер, ехать и выигрывать. Браво Петросян, что она так и сделала»
19сегодня, 16:39
Главные новости
Боброва о короткой программе Гуменника: «Несмотря на то, что оценки ниже, чем мы могли предполагать, понимаем, что это хорошие баллы для победы»
3 минуты назад
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине
18718 минут назад
Трусова о своем шоу: «Есть желание, но я бы хотела сделать что-то уникальное. Мне нужно время, физическая форма»
525 минут назад
«Все безлико. Я была в обмороке от чемпионского звания Хендрикс». Иоланда Чен о конкурентках Петросян на олимпийском отборе
527 минут назад
Александра Трусова: «У меня никогда не было психолога. Знаю, какие проблемы мне мешали в спорте»
430 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник представит произвольную программу, начало – 21 сентября в 13:05 по Москве
2034 минуты назад
Александра Трусова: «Конечно, я не хочу останавливаться на одном ребенке»
1235 минут назад
Трусова о пяти квадах: «Мне хотелось делать то, что не могут другие. Даже сейчас я очень хочу прыгать четверные»
342 минуты назад
Хендрикс сняла селфи-видео с Петросян и Губановой после награждения на олимпийском отборе
26сегодня, 16:51Видео
Глейхенгауз о платке в программе Гуменника: «Я уже думал: ну все, хана идее, будет только костюм. Мы обсудили, как это можно использовать как фишку»
71сегодня, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
11 минут назад
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1048 минут назад
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
259 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс, Харрис и Чан, Рейтан и Майоров представят произвольные танцы
сегодня, 17:34
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
7сегодня, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
2сегодня, 15:44
Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
1сегодня, 15:28
Максим Траньков: «Я не сомневался в Петросян. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически»
1сегодня, 15:21
Алиев об отборе Петросян на Олимпиаду: «Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями»
1сегодня, 15:16
Илья Авербух: «Сомнений, что Петросян пройдет отборочный турнир, ни у кого не было. Но было важно в том числе и победить»
2сегодня, 14:23