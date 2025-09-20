Железняков о Петросян: «Аделия сегодня герой дня. Она сможет и добавит, было бы здоровье. Я в нее верю»

Алексей Железняков назвал фигуристку Аделию Петросян героем дня.

Россиянка выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине и отобралась на Игры-2026.

«Умничка, несмотря на все трудности последнего времени, она справилась, я считаю, на ура. С детства знаю ее: характер, умный пронзительный взгляд – только с таким стержнем спортсмен добивается успеха. Можно к чему угодно придраться и докопаться, но для меня она сегодня герой дня.

В большом спорте не бывает без травм – они с юности все в травмах. Вот тут на стартах и срабатывает характер. Она сможет и добавит, было бы здоровье. Я в нее верю. А мы, в свою очередь, просто болеем и молимся за нашу девочку», – сказал хореограф Железняков , который работает с группой Этери Тутберидзе.

Как же крута Аделия Петросян!