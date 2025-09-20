  • Спортс
Анастасия Волочкова: «Кто-то придумал, что россиян нельзя пускать на Олимпиаду – да послать бы всех на хер, ехать и выигрывать. Браво Петросян, что она так и сделала»

Анастасия Волочкова восхитилась фигуристкой Аделией Петросян.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане. 

«Очень рада! Вчера у меня было шоу «Одержимость», вместе с партнерами между сценами бежали и смотрели за выступлением Аделии. Российские спортсмены впереди планеты всей. Это и причина, почему российские спортсмены представляют угрозу мировому спорту. Дело не в политике, просто равных нам нет – Западу выгодно отстранить россиян.

Очень рада за Аделию! Для нее это подвиг перед самой собой – преодолеть волнение, пройти весь этот перерыв. Это стресс, это сложно. Уверена, что она со всем справится и дальше.

Никакая политика не должна влиять на спортсменов и представителей искусства. Олимпиада может быть один раз в жизни. И пока идут политические игры, спортсмены теряют свой единственный шанс выступить, наказывать их таким образом безбожно.

Аделия смогла преодолеть себя, но мировое сообщество ставило ей препятствия. Что же вы творите? Боритесь со своими же спортсменами? Кто-то сидел и придумал, что россиян нельзя пускать на Олимпиаду. Да послать бы всех на хер, ехать и выигрывать. Браво Аделии, что она так и сделала, низкий ей поклон», – сказала заслуженная артистка РФ Волочкова.

