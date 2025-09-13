Александра Трусова: «Пока мы не взяли няню. Не знаю, смогу ли доверить ребенка чужому человеку»

Фигуристка Александра Трусова пока не нашла няню для сына.

«Няня? Пока мы не взяли. И не знаю, смогу ли я доверить ребенка чужому человеку. Но изначально я предполагала, что у нас будет няня.

Наверное, в ближайшем будущем отдадим сына в плавание, это полезно. Попробуем водить на разные секции, что понравится – то и выберет. Наверное, он много времени будет проводить на катке.

Объясню ребенку, что спорт – это не так просто, как кажется. Но ни препятствовать, ни агитировать не буду. Это выбор человека», – сказала Трусова .