Александра Трусова: «Еще с 16 лет думала о том, что хочу родить рано. Очень счастлива!»

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением сына.

«Очень круто, я очень счастлива. Невероятные ощущения. Всем такого желаю! Изменилась ли жизнь? Кардинально поменялась, я стала намного спокойнее. Удивительно, не думала, что так будет. Расписание теперь полностью зависит от сына. Но мне помогает и муж, и мама. Я стала спокойнее – поэтому отношусь проще ко всему. Раньше, если бы опоздала, я бы переживала сильнее.

Очень хотела детей, еще с 16 лет думала о том, что хочу родить рано. Очень счастлива! Я не сплю, стало сложнее. Но это не отменяет этого ощущения счастья. Помощь мужа? Я счастливица, папа тоже по ночам встает. С Макаром у нас разные режимы, я ложусь рано, он поздно. Он мне сильно помогает, это важно. Но помощь всегда нужна – много работы, много нужно ездить.

Не считаю, что семья мешает карьере. Моему младшему брату 10 лет, он стал уже дядей. Хорошо помню его ребенком, мне тогда нравилось, когда меня оставляли с ним. Откуда желание рано завести детей? Все из семьи. Мама всегда посвящала себя детям, это очень круто, мне хотелось так же», – сказала Трусова .