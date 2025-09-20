Хендрикс, Губанова и Чжан Жуйян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане.

Для отбора на Игры-2026 нужно было занять место в топ-5 по итогам двух программ на олимпийской квалификации в Пекине.

Помимо россиянки Аделии Петросян , которая выиграла отбор, и белорусской фигуристки Виктории Сафоновой (4-е место), на Олимпиаду попали Анастасия Губанова (Грузия, 2-е место), Луна Хендрикс (Бельгия, 3-е место) и Чжан Жуйян (Китай, 5-е место).

Для Хендрикс эти Олимпийские игры станут третьими в карьере (она была 17-й в Пхенчхане-2018 и 7-й в Пекине-2022), для Губановой – вторыми (10-е место).

Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля.