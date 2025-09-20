Леонова об олимпийской квалификации: «Судьи оценивали женский турнир нормально, никому не завышали и не занижали»

Алена Леонова считает нормальным судейство на олимпийском отборе фигуристок.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане. Представительница Грузии Анастасия Губанова стала второй, бельгийка Луна Хендрикс заняла третье место.

«Мне очень понравилось, нет слов, я в полном восторге. Хочется выразить благодарность ей и тренерскому штабу за такое выступление, это невероятно.

Считаю, что судьи оценивали женский турнир нормально, никому не завышали и не занижали.

Мне также очень понравился прокат Насти Губановой, я за нее тоже болела, и мне радостно от того, что она смогла отобраться на Олимпиаду. Я еще очень рада за Викторию Сафонову, она была не очень высоко после короткой программы, но сумела собраться и проявила характер», – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Леонова.

– Сможет ли Петросян претендовать на золото Олимпиады?

– Только если подключит ультра‑си. В короткой программе все были рядом. Ей нужно идти минимум с одним четверным, два будет вообще на голову выше, но один должен быть, как козырь в рукаве, тогда можно не переживать. А когда все показывают плюс‑минус один контент, все зависит от того, у кого нервы крепче окажутся, кто докрутит, а кто нет. В таком случае сложнее понимать, что ты можешь задрать планку и быть выше всех на голову. Петросян нужно идти с секретным оружием, чтобы точно быть первой, – цитирует Леонову «Матч ТВ» .