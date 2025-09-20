Хендрикс об олимпийском отборе: «Хочу поздравить всех пятерых фигуристок, которые получили квоты»

Луна Хендрикс поздравила фигуристок, отобравшихся на Олимпиаду.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане. Также в пятерку попали Анастасия Губанова (Грузия), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (Беларусь) и Чжан Жуйян (Китай).

«Хочу поздравить всех пятерых фигуристок, которые получили квоты. Я счастлива выступить тут, знаю, что я могу лучше, но я удовлетворена тем, как в итоге все сложилось», – сказала Хендрикс.