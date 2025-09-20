7

Хендрикс об олимпийском отборе: «Хочу поздравить всех пятерых фигуристок, которые получили квоты»

Луна Хендрикс поздравила фигуристок, отобравшихся на Олимпиаду.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане. Также в пятерку попали Анастасия Губанова (Грузия), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (Беларусь) и Чжан Жуйян (Китай).

«Хочу поздравить всех пятерых фигуристок, которые получили квоты. Я счастлива выступить тут, знаю, что я могу лучше, но я удовлетворена тем, как в итоге все сложилось», – сказала Хендрикс.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЛуна Хендрикс
logoсборная Китая
logoАделия Петросян
logoВиктория Сафонова
сборная Грузии
logoсборная России
олимпийская квалификация
сборная Беларуси
женское катание
Чжан Жуйян
logoсборная Бельгии
Анастасия Губанова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Фото дня: наша фигуристка первая на пьедестале – 3,5 года спустя. Петросян едет на Олимпиаду!
204 минуты назад
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян победила и отобралась на Олимпиаду, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я, Сафонова – 4-я
132454 минуты назад
Александр Жулин: «Думаю, к Олимпиаде Петросян восстановит сложный контент и будет там главным претендентом на золотую медаль»
2сегодня, 14:49
Главные новости
ISU: «Аделия Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона»
1715 минут назад
«Вышли и показали, кто в доме хозяин». Чайковская о победе Петросян на олимпийском отборе
822 минуты назад
Медведева – Петросян: «Аделия, с выходом на Олимпиаду! От всей души желаю тебе пройти этот путь до конца»
1133 минуты назад
Леонова об олимпийской квалификации: «Судьи оценивали женский турнир нормально, никому не завышали и не занижали»
1141 минуту назад
Яна Рудковская: «Петросян откатала очень достойно обе программы. Россия сложно, тяжело, но возвращается на международную арену, сметая всех на своем пути»
2845 минут назад
Анастасия Губанова: «Хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело морально»
947 минут назад
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян победила и отобралась на Олимпиаду, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я, Сафонова – 4-я
132454 минуты назад
Александр Жулин: «Думаю, к Олимпиаде Петросян восстановит сложный контент и будет там главным претендентом на золотую медаль»
2сегодня, 14:49
Дегтярев поздравил Петросян с отбором на Олимпиаду: «Отличный результат подтверждает, что наша школа остается одной из сильнейших в мире»
17сегодня, 14:45
Тарасова о победе Петросян: «Аделия – умница, в очень тяжелой обстановке каталась. Важный успех для всей команды России»
8сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
2 минуты назад
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
10 минут назад
Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
26 минут назад
Максим Траньков: «Я не сомневался в Петросян. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически»
133 минуты назад
Алиев об отборе Петросян на Олимпиаду: «Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями»
138 минут назад
Илья Авербух: «Сомнений, что Петросян пройдет отборочный турнир, ни у кого не было. Но было важно в том числе и победить»
2сегодня, 14:23
Навка о победе Петросян: «Это просто замечательно! Поздравляю команду и Адель. Будем ждать Олимпиады с нетерпением»
сегодня, 14:17
Катарина Гербольдт: «Гуменник – огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. Моральное давление все равно присутствует»
сегодня, 12:27
Траньков – на вопрос о судействе: «Фигурное катание – это не метры и секунды. Это всегда человеческий фактор»
1сегодня, 11:42
Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
сегодня, 11:20