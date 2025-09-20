Анастасия Губанова: «Хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело морально»

Анастасия Губанова отметила, что отбираться на Олимпиаду было тяжело морально.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане. Также в пятерку попали Анастасия Губанова (Грузия), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (Беларусь) и Чжан Жуйян (Китай).

«Хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело морально. Молодцы, что справились. Я рада, что я собралась и у нас получился такой спортивный праздник», – сказала Губанова.