Петросян чисто исполнила произвольную программу на олимпийском отборе в Пекине

Аделия Петросян представила произвольную на олимпийском отборе в Пекине.

Фигуристка чисто откатала программу.

Она исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, вращение четвертого уровня, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип, еще одно вращение четвертого уровня, дорожку шагов третьего уровня и финальное вращение – также четвертого уровня.

За прокат Петросян получила 140,91 балла, по итогам двух программ – 209,63. Это позволило ей занять первое место и отобраться на Олимпийские игры в Италии.