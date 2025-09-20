Петросян чисто исполнила произвольную программу на олимпийском отборе в Пекине
Аделия Петросян представила произвольную на олимпийском отборе в Пекине.
Фигуристка чисто откатала программу.
Она исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, вращение четвертого уровня, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип, еще одно вращение четвертого уровня, дорожку шагов третьего уровня и финальное вращение – также четвертого уровня.
За прокат Петросян получила 140,91 балла, по итогам двух программ – 209,63. Это позволило ей занять первое место и отобраться на Олимпийские игры в Италии.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости