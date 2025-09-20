Фото
Хендрикс обнялась с Петросян на церемонии награждения олимпийского отборочного турнира

Луна Хендрикс обняла Аделию Петросян на церемонии награждения.

Россиянка Петросян, выступавшая в нейтральном статусе, победила на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026 в Пекине. Она набрала 209,63 балла.

Бельгийка Хендрикс заняла третье место (204,96). Второе место – у представительницы Грузии Анастасии Губановой (206,23).

По словам корреспондента Спортса’’ Марии Селенковой, бельгийская спортсменка подошла обнять Аделию еще до начала церемонии награждения.

Фото Марии Селенковой, Спортс’’.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
олимпийская квалификация
женское катание
logoсборная России
logoЛуна Хендрикс
Анастасия Губанова
logoсборная Бельгии
logoАделия Петросян
