  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Максим Ковтун: «Оценки Гуменнику придержали, этого следовало ожидать. Петр показал катание топов, оно достойно оценки ближе к 100 уж точно»
2

Максим Ковтун: «Оценки Гуменнику придержали, этого следовало ожидать. Петр показал катание топов, оно достойно оценки ближе к 100 уж точно»

Максим Ковтун считает, что судьи «придержали» оценки Петру Гуменнику в Пекине.

В столице Китая проходит олимпийский квалификационный турнир, где россиянин Гуменник выиграл короткую программу (93,80 балла). Вторым идет мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим – француз Франсуа Пито (81,24).

«Петру мои поздравления с первым таким сложным этапом. Я посмотрел протокол, все элементы выполнены на «плюс», причем контент очень сложный. Но, по моему мнению, оценки Гуменнику немножечко придержали, этого следовало ожидать. Петр показал катание топов, оно достойно оценки ближе к сотне уж точно.

Не хочется сейчас перехваливать или говорить какие‑то слова, потому что это все преждевременно, ведь впереди еще второй день. Но на сегодняшний день Гуменник показал очень достойное катание для нашей страны», – сказал трехкратный призер чемпионатов Европы Ковтун.

Петросян и Гуменника пора называть невидимыми атлетами. ISU неловко открещивается от них

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
олимпийская квалификация
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoМаксим Ковтун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
сегодня, 11:20
Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»
1сегодня, 11:09
Александр Галлямов: «Гуменник и Петросян, несмотря на все сложности, по-прежнему показывают миру класс отечественной школы»
2сегодня, 10:59
Главные новости
Горбачева и тренер Федченко смотрят произвольную программу женщин на олимпийском отборе с трибуны
27 минут назад
Николай Майоров: «В Швеции у меня были проблемы из-за русского происхождения. Звонили журналисты, задавали вопросы, все это было неприятно»
20 минут назад
Закарян об Акоповой и Рахманине: «Эта пара – действительно армянская. Очень горд за успех наших ребят»
531 минуту назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс выступят с произвольными программами
28439 минут назадLive
Авербух о ролике ISU под украинскую песню: «Меня беспокоит только то, как катается Гуменник. Остальное – это шелуха, рассчитанная на то, чтобы мы на это обращали внимание»
348 минут назад
«Знаю, что мы не друзья с некоторыми людьми здесь, но я не говорил ничего плохого». Украинский фигурист Марсак заявил, что у него украли игрушки из раздевалки
140сегодня, 11:34Фото
Александр Галлямов: «Гуменник и Петросян, несмотря на все сложности, по-прежнему показывают миру класс отечественной школы»
2сегодня, 10:59
«Наш маленький, но такой большой герой». Бойкова о победе Петросян в короткой программе на олимпийском отборе
11сегодня, 10:57Фото
ISU принес извинения за видео с отрывком проката Гуменника под украинскую музыку
64сегодня, 10:05
Светлана Журова: «Кто-то внутри ISU пролоббировал выставить ролик с прокатом Гуменника под песню на украинском языке. Хотят сбить Петра с толку»
18сегодня, 09:46
Ко всем новостям
Последние новости
Катарина Гербольдт: «Гуменник – огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. Моральное давление все равно присутствует»
17 минут назад
Траньков – на вопрос о судействе: «Фигурное катание – это не метры и секунды. Это всегда человеческий фактор»
1сегодня, 11:42
Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
сегодня, 11:20
Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»
1сегодня, 11:09
Александр Энберт: «Гуменник в короткой программе был на голову выше всех конкурентов. Прекрасное возвращение!»
3сегодня, 10:17
Елена Радионова: «Российские фанаты – самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали до Пекина и поддерживают наших фигуристов»
сегодня, 10:12
Радионова о Гуменнике: «Все было сделано идеально, прокат прошел на пять с плюсом. Желаю ему, чтобы произвольная получилась так же классно»
сегодня, 09:57
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2вчера, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5вчера, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5вчера, 12:52