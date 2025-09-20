Максим Ковтун: «Оценки Гуменнику придержали, этого следовало ожидать. Петр показал катание топов, оно достойно оценки ближе к 100 уж точно»

Максим Ковтун считает, что судьи «придержали» оценки Петру Гуменнику в Пекине.

В столице Китая проходит олимпийский квалификационный турнир, где россиянин Гуменник выиграл короткую программу (93,80 балла). Вторым идет мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим – француз Франсуа Пито (81,24).

«Петру мои поздравления с первым таким сложным этапом. Я посмотрел протокол, все элементы выполнены на «плюс», причем контент очень сложный. Но, по моему мнению, оценки Гуменнику немножечко придержали, этого следовало ожидать. Петр показал катание топов, оно достойно оценки ближе к сотне уж точно.

Не хочется сейчас перехваливать или говорить какие‑то слова, потому что это все преждевременно, ведь впереди еще второй день. Но на сегодняшний день Гуменник показал очень достойное катание для нашей страны», – сказал трехкратный призер чемпионатов Европы Ковтун .

