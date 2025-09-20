Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила выступление фигуриста Петра Гуменника на олимпийском отборочном турнире в Пекине.
Гуменник выиграл короткую программу (93,80 балла), вторым идет мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим – француз Франсуа Пито (81,24).
– Петр катался просто здорово, даже сказала бы, что роскошно. В короткой программе сошлось абсолютно все.
– Можно ли сказать, что у него нет конкурентов на этом отборочном турнире?
– Не люблю такие слова. Он сам себе конкурент. Петр должен выйти на лед и справиться, прежде всего, с самим собой, нервами, эмоциями. Конкуренция – это большая внутренняя борьба каждого спортсмена, – сказала Бестемьянова.
