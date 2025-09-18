Александр Энберт: «Думаю, Петросян может рассчитывать на топ-3 в мировом фигурном катании. В техническом плане она топ-1»

Александр Энберт считает, что Аделия Петросян может войти в мировой топ-3.

19-21 сентября в Пекине пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием российских фигуристов. Помимо Петросян там выступит Петр Гуменник .

– Александр, задача быть в топ-5 квалификации не выглядит для наших фигуристов слишком сложной. Или нет?

– Основные топ-фигуристы уже отобрались на Олимпиаду на чемпионате мира. Но все равно в квалификации в женском одиночном катании будет сильный состав. Будут две чемпионки Европы – Луна Хендрикс и Настя Губанова, которая не очень удачно выступала на чемпионате мира. А еще есть белорусская спортсменка, китаянка…

Довольно сильные соперники будут в одиночном мужском катании. Но я относительно спокоен за наших спортсменов. Аделия Петросян ничуть не уступает ни в технике, ни в мастерстве катания претенденткам. Петр тоже показал хороший технический набор, много четверных.

– И никаких опасений?

– Единственное, что беспокоит – запредельное давление на ребят. Вся страна их поддерживает и желает успеха, но при этом и ждет результата. Но как ребята себя чувствуют, долгое время не выступав на международной арене? Сейчас от их прокатов зависят две единственные квоты, которые может получить вообще все российское фигурное катание. <...>

– Аделия Петросян – бесспорно номер один в России по прошлому сезону. А в мире?

– Для того нам и нужны международные турниры, где идет очное противостояние спортсменов, и ты можешь оценить их в одном месте, в одно время, при одной судейской бригаде. С одной стороны, сейчас в женском мировом катании мы не видим элементов ультра-си, в основном спортсменки прыгают тройные, кто-то пробует аксель в 3,5 оборота.

Но бума ультра-сильного контента, как было на Олимпиаде-2022, нет. Там была Саша Трусова с пятью четверными, у Камилы (Валиевой), у Ани Щербаковой был какой-то запредельный по сложности контент. А теперь в мировом катании наступил спад. В то время как Аделия все-таки равняется на нашу школу и тренируется у Этери Георгиевны (Тутберидзе), которая знает, как эти четверные прыжки взращивать.

Поэтому в техническом плане Петросян – топ-1. Но в плане катания уже сложнее, потому что есть разные версии, но я думаю, что уж на топ-3 в мировом фигурном катании Аделия может рассчитывать, – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт .

