Фигуристам, участвующим в олимпийском отборе, запрещено отвечать на вопросы о российских спортсменах

Участникам олимпийского отбора запрещено отвечать на вопросы о россиянах.

Об этом журналистам сообщила японская спортивная пара Юна Нагаока – Сумитада Моригути.

Квалификационные соревнования фигуристов к Олимпиаде-2026 проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут в них участие в нейтральном статусе. Для попадания на Игры им нужно попасть в пятерку сильнейших.

Нагаока и Моригути в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать участие россиян и белорусов заявили, что им запрещено говорить о спортсменах, выступающих под нейтральным флагом. Глава делегации сборной Японии подтвердил слова фигуристов.

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
ТАСС
женское катание
Сумитада Моригути
пары
Юна Нагаока
олимпийская квалификация
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
мужское катание
