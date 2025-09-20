«Они со страхом были не знакомы 😂». Косторная исполнила поддержку на девятом месяце беременности
Беременная Алена Косторная показала, как делает поддержку в зале.
Фигуристка исполнила элемент со своим мужем и партнером в парном катании Георгием Куницей.
«Они со страхом были не знакомы 😂», – написала Косторная в телеграм-канале.
В ноябре 2024-го пара объявляла о пропуске двух сезонов.
Алена Косторная: «Беременность стала для нас обоих большим новогодним подарком»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алены Косторной
