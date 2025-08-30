  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алена Косторная: «Я никогда не преследую цель оскорбить, унизить. Могу сказать что-то резкое Гоше, когда мы тренируемся, но это всплеск эмоций, непонимание»
18

Алена Косторная: «Я никогда не преследую цель оскорбить, унизить. Могу сказать что-то резкое Гоше, когда мы тренируемся, но это всплеск эмоций, непонимание»

Алена Косторная объяснила резкие высказывания в адрес супруга.

Фигуристка замужем за своим партнером в парном катании Георгием Куницей.

– Я достаточно внимательно слушала, как вы вели занятия со спортсменкой, и почему-то сразу вспомнила вашего тренера Елену Жгун, которая помимо практической работы на льду преподает в Академии физической культуры. Тон у вас был – впору с кафедры лекции студентам читать.

– Ну вот да, мне очень импонирует манера преподавания Елены Вячеславовны. У нее я тренировалась, получается, дольше всего – с 8 до 13 лет – и только значительно позже начала понимать, как мне повезло оказаться в самый важный период своего спортивного становления у такого тренера.

Вот и сейчас совершенно осознанно стремлюсь к подобному стилю общения с учениками. К сожалению, не со всеми это работает. Есть дети, которым надо спокойно и четко объяснить, куда идет ручка, куда ножка. А на кого-то нужно гаркнуть. Но, поскольку работаю я большей частью с детьми, диапазон словесных выражений приходится контролировать.

– То есть жесткие словечки все-таки в лексиконе присутствуют?

– По отношению к спортсменам мы никогда себе этого не позволяем. Я вообще никогда не преследую цель оскорбить, унизить человека. Могу сказать на эмоциях что-то резкое Гоше, когда мы вместе тренируемся, но это действительно бывает всплеск эмоций, непонимание, – сказала Косторная.

Документалка о Косторной: зачем ушла от Этери, что разочаровало в фигурке и чем бесит Куница

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoАлена Косторная
женское катание
logoсборная России
Георгий Куница
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Еще могу». Беременная Косторная показала, как исполняет спираль на льду
5219 августа, 18:52Видео
Гущина описала идеального фигуриста: лутц и флип Трусовой, вращения Липницкой, артистизм Медведевой
13514 июля, 16:53
Как отдыхают наши фигуристы: Бойкова – в Нью-Йорке, Валиева – в Питере, Косторная – в Хогвартсе
7221 мая, 12:38
Главные новости
Угожаев о синдроме второго взрослого сезона: «Задайте этот вопрос Дикиджи. Мне кажется, это просто стереотип»
1сегодня, 16:25
«Образ безумной куклы-невесты». Железняков показал, как ставит хореографию фигуристке
22сегодня, 16:17Видео
Трусова и Игнатов вышли на подиум на московской неделе моды
45сегодня, 15:38Видео
Угожаев о программе под французский рэп: «Перевод песни читал, все прилично. В целом такую музыку не слушаю»
4сегодня, 15:22Видео
Александр Галлямов: «Я понял, ради чего стоит дальше кататься – ради публики»
7сегодня, 13:50
Загитова на татарском языке поздравила Татарстан с Днем Республики
15сегодня, 13:35Фото
Masters de Patinage. Фурнье-Бодри и Сизерон победили с отрывом в 25 баллов, Лопарева и Бриссо – 2-е
138сегодня, 13:22
Наталья Бестемьянова: «И у Гуменника, и у Петросян очень сильные тренерские штабы. Не хочу комментировать, какой подход эффективнее»
2сегодня, 13:14
Гуменник представил короткую программу «Парфюмер». С ней он вступит на отборе к Олимпиаде-2026
99сегодня, 12:31Видео
Тамара Москвина: «Сейчас Галлямов восстановился до той степени, которая нужна для текущего момента сезона»
1сегодня, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
сегодня, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
1сегодня, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
2120 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1316 августа, 20:13