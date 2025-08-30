Алена Косторная: «Я никогда не преследую цель оскорбить, унизить. Могу сказать что-то резкое Гоше, когда мы тренируемся, но это всплеск эмоций, непонимание»

Алена Косторная объяснила резкие высказывания в адрес супруга.

Фигуристка замужем за своим партнером в парном катании Георгием Куницей.

– Я достаточно внимательно слушала, как вы вели занятия со спортсменкой, и почему-то сразу вспомнила вашего тренера Елену Жгун, которая помимо практической работы на льду преподает в Академии физической культуры. Тон у вас был – впору с кафедры лекции студентам читать.

– Ну вот да, мне очень импонирует манера преподавания Елены Вячеславовны. У нее я тренировалась, получается, дольше всего – с 8 до 13 лет – и только значительно позже начала понимать, как мне повезло оказаться в самый важный период своего спортивного становления у такого тренера.

Вот и сейчас совершенно осознанно стремлюсь к подобному стилю общения с учениками. К сожалению, не со всеми это работает. Есть дети, которым надо спокойно и четко объяснить, куда идет ручка, куда ножка. А на кого-то нужно гаркнуть. Но, поскольку работаю я большей частью с детьми, диапазон словесных выражений приходится контролировать.

– То есть жесткие словечки все-таки в лексиконе присутствуют?

– По отношению к спортсменам мы никогда себе этого не позволяем. Я вообще никогда не преследую цель оскорбить, унизить человека. Могу сказать на эмоциях что-то резкое Гоше, когда мы вместе тренируемся, но это действительно бывает всплеск эмоций, непонимание, – сказала Косторная .

