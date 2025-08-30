  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Косторная о беременности: «Мы с Гошей очень много всего взвешивали, прежде чем прийти к решению. Родить ребенка – это не собачку завести»
Косторная о беременности: «Мы с Гошей очень много всего взвешивали, прежде чем прийти к решению. Родить ребенка – это не собачку завести»

Алена Косторная рассказала, как пришла к решению родить ребенка.

Фигуристка замужем за своим партнером в парном катании Георгием Куницей. Сейчас они ждут первенца.

– Ваша беременность и желание родить ребенка – спонтанное решение или выстраданное?

– Скорее второе. Мы с Гошей понимали, что объективно никакая Олимпиада нам в ближайшее время не светит, смешно об этом даже говорить. Наш вид спорта довольно сложный, высококоординированный. Особенно это касается парного катания, где не все и не всегда зависит только от тебя.

Два года я летала с поддержек, с выбросов, с подкруток, то есть падала на лед с довольно большой высоты и много чего себе ломала. Но дело даже не в этом, в конце концов от падений и травм никто на льду не застрахован. Просто я понимала, что до 2030 года, если рассматривать следующую Олимпиаду, еще очень много времени.

Что может случиться с телом за это время, если уже сейчас, в 22 мой анамнез – находка для любого врача, не только травматолога? Сможет ли тело спустя еще пять лет таких тренировок быть способным к семье, к появлению детей? Понятно, что спорт – это образ жизни, стиль жизни, любовь, но все равно же хочется, чтобы как у людей было: семья, дети. Чтобы не страдать в 50 лет, что сам эту возможность упустил.

– Это понятно, просто, когда находишься в спорте, бывает не так просто сделать шаг за его пределы.

– Мы с Гошей очень много всего взвешивали, прежде чем прийти к такому решению. Родить ребенка – это ведь не собачку завести. Когда стали консультироваться с врачами, сдавать анализы, выяснилось, что все не слишком радужно. Так что беременность реально стала для нас обоих большим новогодним подарком, – рассказала Косторная.

