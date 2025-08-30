Косторная о партнерше Куницы в новом сезоне: «Мы сразу сумели договориться о взаимовыгодных условиях, при которых все остаются в выигрыше»

Алена Косторная раскрыла отношение к новой партнерше Георгия Куницы.

Косторная и Куница являются супругами и вместе выступают в парном катании – сейчас они взяли паузу в спорте, так как ждут ребенка. Однако стало известно , что Куница ради подтверждения спортивного разряда проведет один сезон с другой партнершей – Анастасией Коробейниковой.

– Я сильно удивилась, когда узнала, что Георгию нужно подтверждать разряд. Как получилось, что у него до сих пор нет звания мастера спорта?

– Все очень просто. В одиночном катании мужу постоянно чего-то не хватало: то количество человек на соревнованиях не соответствовало требованиям, то квалификация судей была недостаточна, то еще что-то. Короче, во всем этом бюрократическом процессе есть очень много заковыристых моментов.

Для того, чтобы получить разряд мастера спорта в парном катании, нужно сделать все чистенько, без минусов. Мы ведь выходили в прошлом сезоне только на главные старты, и цель была показать самое сложное из того, на что мы способны. А это всегда огромный риск, особенно когда не наработана стабильность. Даже когда на тренировках у нас уже все получалось, в стрессовый момент на каждом старте что-то вылезало. С тех же выбросов я падала постоянно.

Будь у нас чуть больше времени, могли бы выбрать какие-то старты, на которые люди целенаправленно приезжают для того, чтобы подтвердить разряд. Выйти с облегченным контентом, зная, что никто ничего не сорвет, и безо всяких проблем выполнить норматив. Но получилось вот так.

– Тренеры учитывали ваше мнение при выборе новой партнерши для мужа?

– Нам нужна была девочка определенного возраста, которая имела бы определенный разряд и каталась в паре. Единственное, о чем я попросила, чтобы она по возможности была легкой, чтобы не сорвать спину. Настя подошла идеально.

Во-первых, она давно катается у Сергея Сергеевича (Рослякова), просто в какой-то момент осталась без партнера. Во-вторых, мы сразу сумели договориться о взаимовыгодных условиях, при которых все остаются в выигрыше даже несмотря на то, что эта история всего на один сезон.

И для Гоши, и для Насти это прекрасная возможность продолжать тренировки – всегда ведь лучше кататься в паре, чем одному. Есть возможность расти, получить разряд, никто не ограничивает ребят в количестве соревнований, – сказала Косторная.