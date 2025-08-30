  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алена Косторная: «У нас в планах вернуться к следующему сентябрю, к прокатам. Уже решили, что произвольную оставим прежней, о короткой пока не думали»
36

Алена Косторная: «У нас в планах вернуться к следующему сентябрю, к прокатам. Уже решили, что произвольную оставим прежней, о короткой пока не думали»

Алена Косторная подтвердила, что вернется в спорт после родов.

Фигуристка замужем за своим партнером в парном катании Георгием Куницей. Сейчас они взяли паузу в выступлениях и ждут первенца.

– Скучаете по тренировкам?

– Скучаю по льду без ограничений, скажем так. Нормальная тренировка – это постоянное преодоление. Сложно – идешь и делаешь. Больно – идешь и делаешь. Чувствуешь, что больше не можешь – все равно идешь и делаешь. Иногда сам себе не можешь ответить на вопрос, зачем я это делаю, но именно это преодоление и приносит больше всего удовольствия.

– Вы действительно намерены вернуться в спорт к Олимпиаде-2030?

– Вообще-то, у нас в планах вернуться к следующему сентябрю, к прокатам. Уже решили, что произвольную программу оставим прежней, о короткой пока не думали. А вот появиться на шоу, если все будет в порядке, я хотела бы уже в начале ноября. <...>

– Допускаете хотя бы теоретически, что вам так понравится быть мамой и возиться с ребёнком, что на лед уже не потянет?

– Думаю, мне действительно все это понравится, но у нас есть мамы, и они готовы помогать, и наверняка мы найдем возможность соединить все семейные заботы со спортом так, чтобы не приходилось ни от чего отказываться, – сказала Косторная.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoАлена Косторная
logoсборная России
Георгий Куница
пары
logoконтрольные прокаты
Олимпиада-2030
ледовые шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Угожаев о синдроме второго взрослого сезона: «Задайте этот вопрос Дикиджи. Мне кажется, это просто стереотип»
1сегодня, 16:25
«Образ безумной куклы-невесты». Железняков показал, как ставит хореографию фигуристке
22сегодня, 16:17Видео
Трусова и Игнатов вышли на подиум на московской неделе моды
45сегодня, 15:38Видео
Угожаев о программе под французский рэп: «Перевод песни читал, все прилично. В целом такую музыку не слушаю»
4сегодня, 15:22Видео
Александр Галлямов: «Я понял, ради чего стоит дальше кататься – ради публики»
7сегодня, 13:50
Загитова на татарском языке поздравила Татарстан с Днем Республики
15сегодня, 13:35Фото
Masters de Patinage. Фурнье-Бодри и Сизерон победили с отрывом в 25 баллов, Лопарева и Бриссо – 2-е
138сегодня, 13:22
Наталья Бестемьянова: «И у Гуменника, и у Петросян очень сильные тренерские штабы. Не хочу комментировать, какой подход эффективнее»
2сегодня, 13:14
Гуменник представил короткую программу «Парфюмер». С ней он вступит на отборе к Олимпиаде-2026
99сегодня, 12:31Видео
Тамара Москвина: «Сейчас Галлямов восстановился до той степени, которая нужна для текущего момента сезона»
1сегодня, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
сегодня, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
1сегодня, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
2120 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1316 августа, 20:13