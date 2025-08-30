Алена Косторная: «У нас в планах вернуться к следующему сентябрю, к прокатам. Уже решили, что произвольную оставим прежней, о короткой пока не думали»

Алена Косторная подтвердила, что вернется в спорт после родов.

Фигуристка замужем за своим партнером в парном катании Георгием Куницей. Сейчас они взяли паузу в выступлениях и ждут первенца.

– Скучаете по тренировкам?

– Скучаю по льду без ограничений, скажем так. Нормальная тренировка – это постоянное преодоление. Сложно – идешь и делаешь. Больно – идешь и делаешь. Чувствуешь, что больше не можешь – все равно идешь и делаешь. Иногда сам себе не можешь ответить на вопрос, зачем я это делаю, но именно это преодоление и приносит больше всего удовольствия.

– Вы действительно намерены вернуться в спорт к Олимпиаде-2030?

– Вообще-то, у нас в планах вернуться к следующему сентябрю, к прокатам. Уже решили, что произвольную программу оставим прежней, о короткой пока не думали. А вот появиться на шоу, если все будет в порядке, я хотела бы уже в начале ноября. <...>

– Допускаете хотя бы теоретически, что вам так понравится быть мамой и возиться с ребёнком, что на лед уже не потянет?

– Думаю, мне действительно все это понравится, но у нас есть мамы, и они готовы помогать, и наверняка мы найдем возможность соединить все семейные заботы со спортом так, чтобы не приходилось ни от чего отказываться, – сказала Косторная .