Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян чисто откатала произвольную программу на тренировке в Пекине, где проходит олимпийский отборочный турнир.

В прогоне спортсменка прыгнула каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, комбинацию тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

Петросян лидирует после короткой программы (68,72 балла), второй идет Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (66,92). Произвольная начнется сегодня в 12:15 по московскому времени.