Гуменник вышел в костюме для «Парфюмера»: в рубашке, расшитой цветами, и без платка в прогоне

Петр Гуменник вышел на тренировку олимпийского отбора в костюме для короткой.

Программа поставлена под саундтрек из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Гуменник вышел в темных брюках, а также жилетке и белой рубашке, расшитой цветами.

В тренировочном прогоне не было платка, который фигурист доставал из рукава во время премьеры программы на Кубке Санкт-Петербурга.

Вот что Гуменник готовит к Олимпиаде: козырь в рукаве – белый платок

