Гуменник чисто откатал прогон короткой с двумя квадами на тренировке в Пекине
Петр Гуменник чисто откатал короткую программу на тренировке на отборе в Пекине.
Гуменник вышел на утреннюю тренировку, которая началась в 6:30 по местному времени. Это его первый выход на главную арену олимпийского квалификационного турнира.
В прогоне короткой Гуменник чисто прыгнул каскад четверной флип – тройной тулуп, а также два сольных прыжка – четверной сальхов и тройной аксель.
Короткая программа у мужчин на турнире в Пекине пройдет сегодня, начало – 5:00 по московскому времени.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
