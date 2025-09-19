4

Бетина Попова о судействе в Пекине: «Не было никаких перегибов ни в одну, ни в другую сторону»

Бетина Попова считает справедливыми оценки Аделии Петросян за прокат в Пекине.

Российская фигуристка Петросян лидирует в короткой программе олимпийского отборочного турнира (68,72 балла). Второй идет Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

– Как вы оцениваете дебют Аделии на взрослом международном турнире?

– Она огромная умница! Смогла справиться с этой действительно трудной задачей, которую перед ней поставили, с этой ответственностью. И сделала это, как я считаю, на высочайшем уровне, несмотря на «кьюшку» (недокрут в четверть – Спортс’’) на лутце и вращение третьего уровня. В целом все остальное было выполнено достойно.

– Что можете сказать про судейство? Оно было строгим или лояльным?

– Я считаю, что Аделия совершенно правильно сказала: «Нормально». Я с ней согласна. Не было никаких перегибов – ни в одну, ни в другую сторону.

– Лутц не совсем получился у Аделии. Это из-за волнения или помешало что-то другое?

– Ну, конечно же, это волнение, 100% это нервы. Даже было видно по стартовой позиции, что она тяжело дышала и переживала. Это совершенно нормально: вы попробуйте не нервничать на таком турнире!

– Отсутствие Этери Георгиевны (Тутберидзе) у бортика, по вашему, как-то повлияло на Аделию?

– Она все равно чувствовала поддержку Этери Георгиевны. Кроме того, за бортиком был представитель ФФККР Валерий Артюхов – все поддерживали ее. Спортсмены группы Тутберидзе –  фигуристы очень высокого уровня, всегда готовые выйти на лед и выступать, несмотря ни на что, в любой ситуации. Аделия это продемонстрировала: даже допуская ошибку на лутце, она не растерялась, собралась и выполнила все остальное на отлично, – сказала тренер и хореограф Бетина Попова.

Аделия Петросян – лидер олимпийского отбора. Но есть проблема

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Бетина Попова
олимпийская квалификация
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
Валерий Артюхов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник, Ким Хен Гем, Пито, Виртанен, Каррильо и Власенко покажут короткие программы
2139 минут назад
ISU опубликовал фрагмент короткой программы Петросян на олимпийском отборе в своих соцсетях
32сегодня, 18:06Видео
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс, Сафонова выступят с произвольными программами
25сегодня, 17:36
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Кто может выиграть Олимпиаду – тот должен ехать. А кто претендует только на 5-7-е места – может быть, и смысла нет»
837 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник, Ким Хен Гем, Пито, Виртанен, Каррильо и Власенко покажут короткие программы
2139 минут назад
Медведева о хейте: «Относитесь бережнее к ментальному здоровью спортсменов. 150 раз подумайте, какой осадок ваш комментарий может оставить»
14сегодня, 19:29
Александра Трусова: «Мне гораздо ближе подход интуитивного питания. Не считаю, что жесткие ограничения приводят к чему-то хорошему»
15сегодня, 18:30Видео
ISU опубликовал фрагмент короткой программы Петросян на олимпийском отборе в своих соцсетях
32сегодня, 18:06Видео
Россияне не смогут участвовать в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026
35сегодня, 17:52
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс, Сафонова выступят с произвольными программами
25сегодня, 17:36
Медведева о ринопластике: «Мой нос мне никогда не нравился. Теперь наслаждаюсь своей внешностью»
42сегодня, 17:21
Грузинка Чигогидзе оценила Петросян в короткой программе на олимпийском отборе ниже, чем остальные судьи
35сегодня, 17:17
Михаил Дегтярев: «Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»
56сегодня, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
Олимпийская квалификация в Пекине. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Камилла и Павел Ковалев, Акопова и Рахманин представят произвольные программы
1сегодня, 18:23
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2сегодня, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5сегодня, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5сегодня, 12:52
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
сегодня, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45