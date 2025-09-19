Бетина Попова о судействе в Пекине: «Не было никаких перегибов ни в одну, ни в другую сторону»

Бетина Попова считает справедливыми оценки Аделии Петросян за прокат в Пекине.

Российская фигуристка Петросян лидирует в короткой программе олимпийского отборочного турнира (68,72 балла). Второй идет Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

– Как вы оцениваете дебют Аделии на взрослом международном турнире?

– Она огромная умница! Смогла справиться с этой действительно трудной задачей, которую перед ней поставили, с этой ответственностью. И сделала это, как я считаю, на высочайшем уровне, несмотря на «кьюшку» (недокрут в четверть – Спортс’’) на лутце и вращение третьего уровня. В целом все остальное было выполнено достойно.

– Что можете сказать про судейство? Оно было строгим или лояльным?

– Я считаю, что Аделия совершенно правильно сказала: «Нормально ». Я с ней согласна. Не было никаких перегибов – ни в одну, ни в другую сторону.

– Лутц не совсем получился у Аделии. Это из-за волнения или помешало что-то другое?

– Ну, конечно же, это волнение, 100% это нервы. Даже было видно по стартовой позиции, что она тяжело дышала и переживала. Это совершенно нормально: вы попробуйте не нервничать на таком турнире!

– Отсутствие Этери Георгиевны (Тутберидзе) у бортика, по вашему, как-то повлияло на Аделию?

– Она все равно чувствовала поддержку Этери Георгиевны. Кроме того, за бортиком был представитель ФФККР Валерий Артюхов – все поддерживали ее. Спортсмены группы Тутберидзе – фигуристы очень высокого уровня, всегда готовые выйти на лед и выступать, несмотря ни на что, в любой ситуации. Аделия это продемонстрировала: даже допуская ошибку на лутце, она не растерялась, собралась и выполнила все остальное на отлично, – сказала тренер и хореограф Бетина Попова .

