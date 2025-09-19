Аделия Петросян об оценках за короткую программу на олимпийском отборе: «Нормально»

Петросян прокомментировала свой прокат короткой программы на олимпийском отборе.

Российская фигуристка в нейтральном статусе представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.

Аделия Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц (на минус из-за неуверенного выезда), каскад тройной флип – тройной тулуп. Непрыжковые элементы она исполнила на четвертый уровень, кроме последнего вращения – его уровень снизили до третьего.

За выступление россиянка получила 68,72 балла (37,09 за технику).

«Нормально», – сказала Аделия после проката.

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?