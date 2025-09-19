ISU опубликовал фрагмент короткой программы Петросян на олимпийском отборе в своих соцсетях

ISU опубликовал фрагмент проката Петросян на турнире в Пекине в своих соцсетях.

Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на олимпийском отборе.

«Аделия Петросян выходит в лидеры с потрясающей программой, вдохновленной Майклом Джексоном! Идя лунной походкой к олимпийской квоте – сможет ли она завершить выступление на высоте и завоевать путевку в Милан-2026?» – говорится в посте Международного союза конькобежцев (ISU).

Также ISU включил моменты проката Петросян в нарезку пяти лучших выступлений и подборку фото по итогам короткой программы.

