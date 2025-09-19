16

Грузинка Чигогидзе оценила Петросян в короткой программе на олимпийском отборе ниже, чем остальные судьи

Грузинская судья оценила Петросян в короткой на отборе на ОИ ниже, чем остальные.

Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы (68,72 балла) на олимпийском отборе в Пекине, представительница Грузии Анастасия Губанова идет второй (68,08), бельгийка Луна Хендрикс занимает третье место (66,92).

Грузинка Саломе Чигогидзе оценила Петросян ниже, чем все остальные судьи (66,24), а Губанову выше, чем все остальные (70,33).

В 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) на год отстранял Чигогидзе за предвзятость в выставлении оценок на чемпионате мира в Стокгольме – предполагалось, что она необоснованно завышала оценки грузинскому фигуристу Морису Квителашвили. 

Наивысшие баллы Петросян получила от австралийки Кэтрин Тейлор (72,01). Шесть арбитров отдали россиянке первое место, двое (Альберт Зайдман из Израиля и Кари Анне Олсен из Норвегии) – второе, а Чигогидзе – третье.

Аделия Петросян – лидер олимпийского отбора. Но есть проблема

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
судьи
олимпийская квалификация
Анастасия Губанова
сборная Грузии
logoсборная России
logoАделия Петросян
Саломе Чигогидзе
