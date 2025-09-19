Татьяна Тарасова: «Думаю, Петросян будет первая и после произвольной программы»

Тарасова считает, что Петросян победит на олимпийском отборе в Пекине.

Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы (68,72 балла), представительница Грузии Анастасия Губанова идет второй (68,08), бельгийка Луна Хендрикс занимает третье место (66,92).

«Я еще до начала соревнований говорила, что Петросян будет первая. Губанова очень понравилась. У Хендрикс были помарки, да и программа у нее не выигрышная. Думаю, Петросян будет первая и после произвольной программы», – сказала Татьяна Тарасова.

«Аделия – молодец. Видно, что она фигуристка другого уровня, поэтому ее и судили по-другому. Она грязновато исполнила один из прыжковых элементов, но ничего ужасного там не было. В остальном все в ее выступлении было прекрасно.

Не знаю, как именно там оценивают судьи, но у нас она получала и более высокие баллы. Никаких переживаний по поводу ее произвольной программы у меня нет», – добавила заслуженный тренер СССР.

