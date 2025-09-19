Губанова о Петросян на отборе к Олимпиаде: «Рада, что Аделия здесь! Она хорошо откатала»

Анастасия Губанова заявила, что рада видеть Аделию Петросян на отборе на ОИ.

Сегодня фигуристки представили короткие программы на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Россиянка Аделия Петросян лидирует (68,72 балла), представительница Грузии Анастасия Губанова идет второй (68,08), бельгийка Луна Хендрикс занимает третье место (66,92).

– Конечно, я рада, что Аделия здесь! Я всем рада, дружелюбный человек. Смотрела ее прокат, очень рада за нее, она хорошо откатала!

– Но ведь у тебя появились две новые сильные соперницы!

– Я все равно рада! Мы все люди, и на льду такие же люди. Понятно, есть соперничество. Стараюсь ограничивать эти мысли и быть дружелюбной. Мы же девочки!

– Ты знакома с Аделией?

– Конечно! Знаю ее очень давно, с ее детства. Пока пообщаться не удалось, только здоровались. Все-таки все сконцентрированы перед выступлением, – сказала Губанова.