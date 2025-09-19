Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
Ягудин поздравил Петросян с лидерством после короткой программы на отборе на ОИ.
Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы (68,72 балла) на олимпийском отборе в Пекине, представительница Грузии Анастасия Губанова идет второй (68,08), бельгийка Луна Хендрикс занимает третье место (66,92).
«Поздравляю Аделию с лидерством после выступления с короткой программой. Молодец!» – сказал Алексей Ягудин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости