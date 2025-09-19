Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»

Елена Радионова ждет идеальной произвольной программы от Аделии Петросян.

В Пекине стартовал олимпийский отборочный турнир. Россиянка Петросян заняла первое место в короткой программе (68,72 балла), второй идет Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

«Аделия – молодец, справилась с нервами и давлением. Боевой прокат! Для первого проката на международной арене получился хорошим выступлением. Ничего страшного, что есть небольшая помарка. Я думаю, в произвольной программе Петросян все сделает идеально. Судейство? В целом, согласна с судьями. Вполне нормальные оценки она получила. Для первого раза все прошло хорошо», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова .

Фигуристки выступят с произвольными программами завтра, 20 сентября.

