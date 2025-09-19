Хендрикс на вопрос о Петросян на олимпийском отборе: «Без комментариев»
Бельгийская фигуристка Хендрикс отказалась отвечать на вопрос об Аделии Петросян.
Сегодня фигуристки представили короткие программы на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Россиянка Аделия Петросян лидирует (68,72 балла), представительница Грузии Анастасия Губанова идет второй (68,08), бельгийка Луна Хендрикс занимает третье место (66,92).
«Без комментариев. Нет», – сказала Хендрикс журналистам в ответ на вопрос о Петросян.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
